Türk takımlarıyla anılıyordu: Roma'dan Dybala harekatı!

Adı uzun süredir Türk kulüpleriyle de anılan Paulo Dybala için Roma harekete geçti. İtalyan ekibi, Dybala'nın 12 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kaldırmak ve Arjantinliyle yeni sözleşme imzalamak üzere görüşmelere başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 12:17
Türk takımlarıyla anılıyordu: Roma'dan Dybala harekatı!
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Önceki sezon başında Roma'ya imza atan Paulo Dybala'nın adı bir süredir Türk kulüpleriyle de anılıyordu.

ROMA'DAN PAULO DYBALA HAMLESİ

Sözleşmesinde 12 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi (31 Temmuz'a kadar sadece yabancı kulüpler için geçerli) olan Paulo Dybala için Roma harekete geçti.

Roma, son dönemde Türk kulüplerine de yazılan Dybala'nın serbest kalma maddesini kaldırmak için oyuncu kanadıyla görüşmelere başladı.

Nicolo Schira'nın haberine göre İtalyan ekibi, Arjantinli yıldızın 2025'te bitecek sözleşmesini de uzatmak istiyor.

DYBALA'NIN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Serie A'da 18 maça çıkan Paulo Dybala 11 gol, 6 asistlik katkı verdi


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