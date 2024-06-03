Jose Mourinho'dan transfer açıklaması: 'Lukaku ve Dybala'yı...'

Yayınlanma: 03.06.2024 - 14:24

Güncelleme: 03.06.2024 - 15:45

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'nun açıklamaları:

"Öncelikle kısa bir giriş yapmak istiyorum. Dün buraya gelen tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. İkinci olarak şunu söylemek istiyorum. Ben aslında başkana ortada oturmasını, benim onun yerinde oturmamı istiyordum. Eskiden "Ben Mourinho'yum" diye şaka yapardım ama şimdi ben kendimi "Fenerbahçe'nin hocasıyım" diye adlandırıyorum çünkü böyle olmak istiyorum."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Benimle ilk iletişime geçen kişi Mario Branco idi. Bunun sonucu olarak benimle ilk iletişime geçen kişi Ali Koç oldu. Benim ilgimi tetikleyen ilk şey bu oldu. Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. Ben isimlerden ziyade projeyi görmek istiyorum. İstikrar görmek istiyorum. Biz sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Takımı geliştirmek için profiller konuştuk, isimler üzerinde konuşmadık. Eski takımımı Roma'ya karşı hiçbir ilgim yok. Şu anda duygusal davranma zamanı değil, sakin bir şekilde işimizi yapmalıyız."

'KİMSEDEN İZİN ALMADIM'

"Ben serbest durumda bir teknik direktördüm. Kimseye sormama gerek yok. Benim ailem var, onlara danışırım. Ben kimseden izin almam. Tabii ki saklamayacağım Aziz Yıldırım ile bir görüşmem oldu ama Fenerbahçe'ye gelmek için bir izin almadım."

'FENERBAHÇE'DE AVRUPA SEVİYESİNİ GÖRDÜM'

"İstikrar, bana sunulan proje çok önemliydi. İki günde her şey üst düzey... Tesislere gittim, gördüğüm seviye çok iyi. İstikrar isterim, sorumlulukların bilincindeyim. Gelecek haftalar kolay olmayacak çünkü oyuncular EURO2024'te olacak. İki hafta sonra çalışmalara başlamamız lazım. Takımın içinde bulunduğu organizasyon çok önemliydi. Fenerbahçe taraftarları için her şeyimi vereceğim. Dediğim gibi Ali Koç ve Mario Branco'nun sunduğu proje için imza attım."

'FENERBAHÇE İÇİN SESİMİ YÜKSELTİRİM'

"Portekiz'de Türkiye Ligi canlı olarak veriliyor. Haftada 2 maç yayınlanıyor. Fenerbahçe ile iletişime geçmeden önce Türkiye Ligi'ni izliyordum. Benim de iyi ve kötü şeylerim vardır. Gittiğim yere ilgi çekerim. Avrupa'da daha fazla insan burayı izleyecek. Türkiye Ligi için çalışmaya geldim. Ancak temelde Fenerbahçe için geldim. Türkiye Ligi'nin daha iyi bir lig olmasını istiyorum. Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse, iki kere düşünmem."

'RÜYALARI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN İYİ TAKIM'

"İsmail Kartal'a başarılar dilerim, bıraktığı takım için teşekkür ediyorum. Geçen sene hakkında yorum yapmam etik olmaz. Etik olan şey kapalı kapılar ardında yorumları paylaşmamız... Gerek İsmail Kartal ve gerek oyuncularla... Ben dürüst insanım, oyuncuların yüzüne konuşurum. Onların düşünceleri önemli. Yeni geldim takımı tanımam için zamana ihtiyacım var. Yeni sezon 22-23 Haziran gibi başlayacağız. Kısa sürede bir şeyleri değiştirmek mümkün değil. İsmail Hoca'dan farklıyım, her hocanın farklı bir durumu vardır. Ali Koç ve Branco, takımı iyileştirmek istediklerini söylediler. Fenerbahçe taraftarlarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok iyi bir takım kuracağız."

'ANA HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'

"Sıfır söz veriyorum, kulübe karşı bağlılık, tutku, taraftarlara karşı empati sözü verebilirim. Bu forma artık derimin bir parçası. Kulüpte herkesin bu düşüncede olmasını isterim. Söz vermem ama ana hedefimiz Süper Lig'i kazanmak. Şampiyonluk için oynayan diğer 3 takıma saygı duyuyoruz. Avrupa'da 6 final oynadım, 5'ini kazandım ama adım adım gitmeliyiz. Elemeler kolay olmayacak. Bunu söylemem doğru olmayabilir ama umarım EURO2024'teki oyuncularımız erken elenir ve hızlı dönerler. Avrupa Ligi'ne katılmak başarı anlamında daha hayalci durabiliyor ama ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi"

'ŞİMDİ SIRA BENDE'

"Bana sunulan belge doğru, genelde teknik direktörler kulüplere sunum yapar. Bu kez tersi oldu. Fenerbahçe'nin kitlesini biliyorum. Manchester United ile Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Bana sunulan proje beni etkiledi. İkinci kısım ise hırs! Evim Londra'da, Premier Lig'de bir takımla Avrupa Ligi'ne gitmek midir hırs? İtalya'yı seviyorum, orada Avrupa'da başarı yakalamak mıdır hırsı? Benim için hırs her maçı kazanmaktır. Fenerbahçe'nin gerçeği bu. Taraftarların hayalini biliyorum. İmkanım olsa yarın idmana, hafta sonu maça çıkmak. Bana olan ilgi beni etkiledi, şimdi benim bir şeyler gösterme zamanım."

'99 PUANDAN AZ ALIP ŞAMPİYON OLALIM'

"Bir takımın 99, diğer takımın 102 puan alması iyi bir şey değil. Umarım lig daha dengeli ve daha çekişmeli olur. Bu farkın kapanması gerekiyor. Bu ligin gelişmesi için bu lazım. 99 puandan daha az alalım ama şampiyon olalım."

'LUKAKU VE DYBALA'YI İSTEMİYORUM'

''Takımdan ayrılacak oyunculara saygılı olmalısınız, durumlarını basından öğrenmemeliler. Transferi bittikten sonra öğrenmelisiniz. Ayrılanları da öyle. Buranın kültürü biraz farklı ama bu tarz işler gizli olmalı. Romelu Lukaku ve Paulo Dybala'yı istemiyorum.''

'ARDA GÜLER'E HAYIR DEMEYİZ'

"Arda Güler gelmek isterse, neden olmasın! Fenerbahçe'yi seviyorsa, bedavaya gelecekse ve maaşını %75'ini Real Madrid ödeyecekse, 'Hayır' diyemeyiz."

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun açıklamaları ise şöyle:

"Jose Mourinho'yla Fenerbahçe'ye gelmesi için konuşan ilk kişiyim. Ondan sonra olan şeyler beni ilgilendiren şeyler değil. Başkanımızın sahip olduğu vizyon, Futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden birinin ilgisini çekmeyi başardı."