8 haftada galibiyet alamamıştı: Kayserispor'dan Markus Gisdol kararı!

Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftada galibiyet alamayan Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol dönemi sona eriyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre sarı-kırmızılı yönetim, Alman teknik adamla yolları ayırma kararı aldı ve sözleşme feshi için görüşmelere başlandı.
8 MAÇTA 0 GALİBİYET
Sezona büyük beklentilerle başlayan Kayserispor, geride kalan 8 haftada 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Alınan sonuçların ardından yönetim, sezon başında göreve getirilen Markus Gisdol ile vedalaşma kararı aldı.
Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.