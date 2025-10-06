8 haftada galibiyet alamamıştı: Kayserispor'dan Markus Gisdol kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.10.2025 23:34:00
Süper Lig'de ilk 8 haftada galibiyet alamayan Kayserispor'un teknik direktör Markus Gisdol ile sözleşme feshi için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftada galibiyet alamayan Kayserispor'da teknik direktör Markus Gisdol dönemi sona eriyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre sarı-kırmızılı yönetim, Alman teknik adamla yolları ayırma kararı aldı ve sözleşme feshi için görüşmelere başlandı.

8 MAÇTA 0 GALİBİYET

Sezona büyük beklentilerle başlayan Kayserispor, geride kalan 8 haftada 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Alınan sonuçların ardından yönetim, sezon başında göreve getirilen Markus Gisdol ile vedalaşma kararı aldı.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

