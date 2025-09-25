Spor yazarları Kayserispor-Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Biz buradayız mesajını gönderdiler'

Spor yazarları, Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş'ın deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmedi şu şekilde:

Fatih Doğan: "Çok ilginç değil mi? Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu, en büyük yıldızı Rafa Silva bazı kesimler tarafından değersizleştirilmeye çalışıldı. G.Saray alsa kırmızı halıyla, F.Bahçe alsa davul zurna, Trabzonspor alsa horonla karşılanacak Portekizli futbolcu, Kayseri performansıyla üzerine oynanan oyunları bozdu, güvenenleri onurlandırdı. Bizce algıya maruz kalan bazı Beşiktaşlıları da uyandırdı. Sergen Yalçın ve Beşiktaş kritik dönemeçte 8 eksikle gittiği Kayseri'de 4 golle çok önemli galibiyet aldı. Bu maçın psikolojik ve sosyolojik kazanımları taktik analizden çok daha önemli. Hafta boyunca ısrarla söylediğimiz gibi; Sergen Yalçın'a ve takıma sabır göstermek gerekir. Şimdi yaraları sarma ve toparlanma döneminin kapısı açıldı." (Sabah)

"RAFA SICAK BİR İLGİYLE KENDİNE GELDİ"

Turgay Demir: "Dünyamız futbol ise güneşi goldür. Gol yoksa her yer karanlıktır, hiçbir "güzelliği" göremezsiniz... Beşiktaş lig ve Avrupa'da atamadığı goller yüzünden kaosun içine düştü... Dün Kayseri'de bu kaos derinleşebilirdi, eğer iki haftadır suratı düşmüş olan Rafa Silva ile Sergen Yalçın hafta içi konuşmamış olsaydı... Rafa sıcak bir ilgiyle kendine geldi, hat-trick yaptı, maçı aldı, götürdü... Gol ve golcü bu kadar önemli, geri kalan her şey teferruattır... Çünkü güneş yoksa takımınızın gerisi kendini gösteremez."

"Oscar Wilde'nin dediği gibi, günümüz insanı her şeyin fiyatını biliyor ama hiçbir şeyin kıymetini bilmiyor. Takım bir maç kaybedince Mert Günok'tan, Emirhan'dan başlayıp Orkun'a, Rafa'ya kadar gidiyor eleştiri okları. Kıymet bilmeyenler ordusu sahne alıyor sürekli... Bilmeyen yine bilmesin ama biz bir kez daha hatırlatalım; konumuz Kartal olduğuna göre pençeleri Rafa'dır, akciğerleri Ndidi, kalbi Orkun, ayaklarından biri Emirhan, diğeri Mert Günok'tur... Kıymet bilin." (Fotomaç)

"HER ŞEY DEĞİL AMA ÇOK ŞEY"

Ali Gültiken: "Beşiktaş sezona yeniden başladı. Kayseri'deki galibiyet bundan önceki hesabı kapatmış gibi görünüyor. Bu da çok olumlu. Bu başarılı adımın atılmasında yine Rafa Silva var. Dün akşamki performansıyla bir kez daha gördük ki, Rafa bu takımın her şeyi değil ama çok şeyi. İşin içine girdiğinde arkadaşlarını da bu yola sokuyor. Orkun'un kaliteli paslarına hedef gösteren oyuncu olarak yine Rafa vardı. Abraham'ın sahanın içinde etkili olduğu bölümlerde yine Rafa Silva başroldeydi. Bu kadar istekli ve arzulu olduğu bir maçı kariyer skoru olan üç golle taçlandırması da dün akşama çok yakıştı." (Sabah)

"RAFA VARKEN BAŞKA KİMSE KONUŞULMAZ"

Sinan Vardar: "Beşiktaş'ta yıldız varsa en baştaki oyuncu Rafa Silva'dır. Son günlerde Portekizli yıldıza yöneltilen eleştirileri anlamakta zorlanıyorum. Evet, zaman zaman onun da formsuz anlarını gördük ama kabul edelim; Rafa varken başka kimse konuşulmaz! Kayserispor deplasmanında adeta futbol resitali sundu. Hem takımını ayağa kaldırdı hem de taraftarlara umut aşıladı. Doğrusu, Beşiktaşlı oyuncular maça tedirgin başladı. Olası puan kaybının baskısı üzerlerindeydi. 15. dakikada Rafa sahneye çıktı ve tabiri caizse maçın sazını eline aldı. Hem takımı hem de tribünleri rahatlattı. Golden sonra Beşiktaş'ın özgüveni yükseldi, takım coştu."

"Sadece Rafa değil, dün birçok futbolcu sahada alkışı hak etti. Orkun, attığı ara paslarla oyuna kalite kattı. Ndidi sakatlanıp çıkana kadar rakibe nefes aldırmadı. Rashica ve Svensson, uzun süredir formadan uzak kalmanın hırsıyla kusursuza yakın bir oyun ortaya koydu. Genç Emirhan ise sahanın en iyilerindendi. Böyle oynarsa; bu formayı kolay kolay bırakmaz. Abraham'ın da gol atarak moral bulması çok değerliydi. Beşiktaş, kağıt üzerinde zor görünen Kayserispor deplasmanını rahat geçti. Hem oyun hem skor anlamında güçlü bir mesaj verdi. Demek ki sorun, aslında takım olabilmekmiş. Dünkü futbol gösterdi ki Beşiktaş, bir bütün halinde oynadığında pes etmeyecek. Bu galibiyet, milyonlarca Beşiktaşlıya umut verdi. Siyah beyazlı takımın kusursuza yakın oyunu milyonlarca Beşiktaşlıya "Biz buradayız" mesajını gönderdi."

"DEVR İM ŞAHİN'İN KUMAŞI ÇOK KAL İTELİ"

"Genç Devrim'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. 9 yaşından bu yana altyapıda olan bu çocuğun kumaşı çok kaliteli. Dün sahaya adımını attığında özgüveniyle, cesaretiyle "Ben hazırım" dedi. Sergen Yalçın'ı da tebrik ediyorum; gençlere cesaretle forma vermek, onların gelişimini hızlandırıyor. Kayserispor'un evladı 17 yaşındaki Kayra'ya da dikkat çekmek isterim. Türk futbolunun yarınları gençlerde. Onlara güvenelim, sabredelim. Bu Beşiktaş mücadele ettiği sürece zirve yolunda iddiasını korur." (Fotomaç)