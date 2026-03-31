Cumhuriyet Gazetesi Logo
8 kişi kalan Ümit Milliler Hırvatistan'a direnemedi!

8 kişi kalan Ümit Milliler Hırvatistan'a direnemedi!

31.03.2026 23:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
8 kişi kalan Ümit Milliler Hırvatistan'a direnemedi!

U21 Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 6. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hırvatistan'a 3-0 mağlup oldu.

U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 6. hafta maçında U21 Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'a konuk oldu. Mücadeleyi ev sahibi Hırvatistan 3-0'lık skorla kazandı. 

Milli takım, 35. dakikada Demir Ege'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu pozisyona itiraz ederken ayağı kayan ve kafasını çarptığı için hastaneye kaldırılan U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın durumu nedeniyle mücadeleye ara verildi.

35.⁠ ⁠dakikadan devam eden maçta Hırvatistan, 45. dakikada Fabijan Krivak'ın golüyle öne geçti. Hırvatlar, 53. dakikada Adriano Jagusic ile farkı artırdı.

MİLLİ TAKIM 8 KİŞİ KALDI

U21 Milli Futbol Takımı, 73. dakikada Semih Kılıçsoy ve 74. dakikada Cihan Çanak'ın kırmızı kart görmesiyle 8 kişi kaldı.

Hırvatlar, 90. dakikada Branimir Mlacic'in golüyle skoru belirledi.

Bu sonuçla milli takım 11 puanda kaldı. Bir maçı eksik Hırvatistan ise puanını 13'e yükselterek liderliğe yükseldi.

Ümit Milliler, bir sonraki maçını Macaristan ile içeride oynayacak. Hırvatlar ise Litvanya deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #Hırvatistan #U21 Milli Takım #Egemen Korkmaz

İlgili Haberler

Vincenzo Montella milli takım tarihine geçti!
Vincenzo Montella milli takım tarihine geçti! İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, Kosova maçı ile birlikte A Milli Futbol Takımı'nın tarihinde önemli bir başarı elde etti.
EuroCup'taki Türk derbisinde kazanan Beşiktaş GAİN!
EuroCup'taki Türk derbisinde kazanan Beşiktaş GAİN! Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup yarı finali ilk maçında kendi evinde ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 91-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan rekor!
A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan rekor! A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Kosova maçı ile birlikte önemli bir rekora imza attı.