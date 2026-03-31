A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan rekor!

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, Ay-Yıldızlı formayla kaptanlık pazubandını 37. kez takarak rekor kırdı.

Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, önemli bir başarıyı elde etti.

Kosova karşılaşmasında sahaya ilk 11'de ve kolunda kaptanlık pazubandıyla çıkan 32 yaşındaki tecrübeli yıldız, A Milli Futbol Takımı'nda "kaptan olarak en çok maça çıkan oyuncu" unvanını resmen aldı.

105 KEZ FORMA GİYDİ

Toplamda ise 105. kez A milli formayı giyen Hakan Çalhanoğlu, 22 kez rakip fileleri havalandırdı.

Hakan Çalhanoğlu, alt yaş milli takımlarının formasını ise tam 43 kez giydi.