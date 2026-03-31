A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan rekor!

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan rekor!

31.03.2026 22:32:00
A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'ndan rekor!

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Kosova maçı ile birlikte önemli bir rekora imza attı.

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, Ay-Yıldızlı formayla kaptanlık pazubandını 37. kez takarak rekor kırdı.

Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, önemli bir başarıyı elde etti.

Kosova karşılaşmasında sahaya ilk 11'de ve kolunda kaptanlık pazubandıyla çıkan 32 yaşındaki tecrübeli yıldız, A Milli Futbol Takımı'nda "kaptan olarak en çok maça çıkan oyuncu" unvanını resmen aldı.

105 KEZ FORMA GİYDİ

Toplamda ise 105. kez A milli formayı giyen Hakan Çalhanoğlu, 22 kez rakip fileleri havalandırdı.

Hakan Çalhanoğlu, alt yaş milli takımlarının formasını ise tam 43 kez giydi.

Vincenzo Montella milli takım tarihine geçti!
Vincenzo Montella milli takım tarihine geçti! İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, Kosova maçı ile birlikte A Milli Futbol Takımı'nın tarihinde önemli bir başarı elde etti.
Liverpool maçında sakatlanmıştı: Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!
Liverpool maçında sakatlanmıştı: Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Galatasaray Kulübü, Liverpool maçında sakatlanan Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.
İrfan Can Kahveci'den otel saldırısına yanıt: 'Türk milletini tanıyamadılar galiba'
İrfan Can Kahveci'den otel saldırısına yanıt: 'Türk milletini tanıyamadılar galiba' A Milli Futbol Takımı'nın deneyimli oyuncusu İrfan Can Kahveci, Kosova maçı öncesi görüşlerini aktardı. İrfan Can Kahveci, "Otelimize saldırı bizi etkilemedi. Böyle bir şey bekliyorduk. Bizi düşürebileceklerini düşünüyorlar ama Türk milletini tanıyamadılar galiba" ifadelerini kullandı.