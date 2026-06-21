8 yıllık hasret bitti: Malaga yeniden LaLiga'da

İspanya LaLiga'ya yükselen son takım belli oldu. LaLiga 2 play-off finali ilk maçında sahasında Almeria ile golsüz berabere kalan Malaga, rövanş mücadelesinde rakibine UD Almeria Stadium'da konuk oldu. Sahadan 2-1'lik zaferle ayrılan konuk ekip, adını İspanya futbolunun zirvesine yazdırmayı başardı.

GOL PERDESİNİ CARLOS CHUPE AÇTI

Büyük bir çekişmeye sahne olan kritik müsabakada sessizliği bozan taraf konuk ekip oldu. Malaga, 65. dakikada Carlos Chupe'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden yalnızca altı dakika sonra, 71. dakikada sahneye çıkan David Larrubia farkı ikiye çıkararak Malaga'yı iyice rahatlattı. Ev sahibi Almeria'nın bu gollere cevabı 76. dakikada Leonardo Baptisto'dan gelse de, bu tek gol ev sahibi ekibin tur umutlarını yeşertmeye yetmedi.

UZATMALARDA ÇİFTE KIRMIZI KART

Karşılaşmanın son anları ise büyük bir sinir harbine sahne oldu. Almeria forması giyen Thalys Henrique, 90+5. dakikada şiddetli hareketi nedeniyle hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekip Malaga'da ise 90+9. dakikada Aaron Ochoa, yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Elde edilen bu tarihi galibiyetin ardından Malaga, en son 2017-2018 sezonunda mücadele ettiği ve veda etmek zorunda kaldığı LaLiga'ya yıllar sonra görkemli bir dönüş yapmış oldu.