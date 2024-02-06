89 dakika forma giymişti: Dudziak, Hatayspor'u FIFA'ya şikayet etti

Yayınlanma: 06.02.2024 - 18:12

Güncelleme: 06.02.2024 - 18:12

Hatayspor'un eski futbolcusu Jeremy Calvin Dudziak, kulübü FIFA'ya şikayet etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, sözleşme imzalamasından 10 gün sonra deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'un Tunuslu oyuncusu, FIFA'ya yaptığı başvuruda bu dönemde alacağı 124 bin Euro ödemesini talep etti. Dudziak'ya ayrıca alacaklarına ek olarak yüzde 5 gecikme faizi ile avukat ve dava masraflarının da Hatayspor tarafından karşılanmasını istedi.

FIFA, Dudziak'ı kısmen haklı bularak futbolcuya 45 bin 632 Euro (1,5 milyon lira) ödenmesine karar verdi. Bu ödemenin yapılamaması durumunda ise kulübe transfer yasağının geleceği ifade edildi.

YIL DÖNÜMÜ PAYLAŞIMI

Futbolculuk kariyerine Alman ekibi Hertha Berlin'de sürdüren Dudziak, sosyal medya hesabından depremin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "Hatayspor'la anlaştıktan sonra takımla beraber bir hafta geçirdik. Maalesef hepimizi üzen talihsiz felaket yaşandı. Sonrasında kulübümle ve hocamla görüştükten sonra karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Basında çıkan asılsız haberler sonrası bu açıklamayı yapma gereği duydum. Hiçbir şekilde Hatayspor'dan para talebim olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

3 MAÇTA SÜRE ALDI

Dudziak, 26 Ocak 2023 tarihinde imzaladığı sözleşme ile Hatayspor'a transfer olmuştu. Sözleşmeye göre, futbolcuya 5 ay boyunca aylık 24 bin Euro olmak üzere toplamda 120 bin Euro ile ek olarak 4 bin Euro ev ve araba kiralaması için ödeme yapılacaktı.

6 Şubat 2023 tarihindeki deprem nedeniyle lig maçları süresiz olarak ertelenmiş ve Hatayspor'un ligden çekilmişti. Futbolcu, 26 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında ise 3 maçta 89 dakika süre almıştı.