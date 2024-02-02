Hatayspor'da flaş ayrılık!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Didier Lamkel Ze'yi, Metz'e kiraladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 07:30
Hatayspor'da flaş ayrılık!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Kamerunlu sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze'yi Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Metz'e kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Lamkel Ze'nin kiralama bedeli alınarak sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Metz ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek,"Yapılan anlaşmaya göre Metz Kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Didier Lamkel Ze'ye emekleri için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.

16 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Hatayspor formasıyla 16 resmi maça çıkan Didier Lamkel Ze bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.


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