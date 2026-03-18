9 gollü karşılaşmada Barcelona, Newcastle United'ı farklı geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona ile Newcastle, Camp Nou'da karşı karşıya geldi.
St. James Park'ta oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Newcastle'ın golünü 86. dakikada Harvey Barnes kaydederken, Barcelona'nın golünü ise 90+6. dakikada penaltıdan Lamine Yamal kaydetmişti.
Rövanşta 28 dakika için karşılıklı gollerle skor 2-2'ye geldi. İlk 28 dakikadaki 4 golün ardından Barcelona üstünlüğü aldı.
Barcelona'nın golleri; Raphinha (2), Lewandowski (2), Yamal, Bernal ve Fermin'den geldi.
Üst üste goller bulan Barcelona 7-2 kazanarak çeyrek finalist oldu.
Barcelona'nın rakibi Atletico Madrid - Tottenham eşleşmesinin galibi olacak. Atletico Madrid ilk maçı 5-2 kazanmıştı.
Barcelona; Paris SG, Real Madrid, Sporting ve Arsenal'in ardından çeyrek finale yükselen 5. takım oldu.