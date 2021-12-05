9 kişi kalan Kayserispor kazanmasını bildi!

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Kayserispor, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra kazandı.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2021 Pazar, 15:37
9 kişi kalan Kayserispor kazanmasını bildi!
Abone Ol google-news

Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. ve 17. (penaltı) Mame Thiam kaydetti.

Kayserispor'da Gavranovic 34. dakikada, Kolovetsios ise 58. dakikada gördükleri kırmızı kartlarla oyundan ihraç edildiler.

Bu sonucun ardından 3 maç aradan sonra kazanan Kayserispor, 19 puanla 12. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 14. sırada yer buldu.

Kayserispor, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

Kayserispor kalecisi Silviu Lung, özellikle takımı 9 kişi kaldıktan sonra yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu. Rumen kaleci, karşılaşmayı 5 kurtarışla tamamladı.

Kayserispor'da kırmızı kart gören oyuncular Gavranovic ve Kolovetsios, gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler