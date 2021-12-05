9 kişi kalan Kayserispor kazanmasını bildi!
Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Kayserispor, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra kazandı.
Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı.
Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. ve 17. (penaltı) Mame Thiam kaydetti.
Kayserispor'da Gavranovic 34. dakikada, Kolovetsios ise 58. dakikada gördükleri kırmızı kartlarla oyundan ihraç edildiler.
Bu sonucun ardından 3 maç aradan sonra kazanan Kayserispor, 19 puanla 12. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 14. sırada yer buldu.
Kayserispor, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.
Kayserispor kalecisi Silviu Lung, özellikle takımı 9 kişi kaldıktan sonra yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu. Rumen kaleci, karşılaşmayı 5 kurtarışla tamamladı.
Kayserispor'da kırmızı kart gören oyuncular Gavranovic ve Kolovetsios, gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
Video Haberler
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
En Çok Okunan Haberler
- Fulya Öztürk'ten kötü haber!
- Valilikten CHP'nin Mersin Mitingi'ne dair iddia
- Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı
- AKP'de 'asgari' çıkmazı
- Metin Feyzioğlu’na istifa çağrısı
- Barolar Birliği’nde Metin Feyzioğlu devri bitiyor mu?
- Yolda milyonluk kolye buldu: Sahibinin sözleri şoke etti
- AKP ve MHP'nin planını açıkladı
- Eski AKP'li başkanın kardeşi silahlı saldırıda öldürüldü
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'TÜİK'li miting yanıtı