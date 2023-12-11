9 kişi kalan Roma, Fiorentina ile yenişemedi!
İtalya Serie A 15. hafta maçında Roma, sahasında Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.
İtalya Serie A 15. hafta maçında Roma, sahasında Fiorentina ile karşılaştı.
Stadio Olimpico'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Roma, 5. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle öne geçti. Fiorentina 66. dakikada Lucas Martinez Quarta ile eşitliği yakaladı.
ROMA'YA İKİ KIRMIZI KART
Roma'da Nicolo Zalewvski, 41 ve 64. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekipte golü atan Lukaku da 87. dakikada direk kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı.
DYBALA DEVAM EDEMEDİ
Lukaku'nun golünde asist yapan Paulo Dybala, 25. dakikada sakatlanarak oyundan ayrıldı. Onun yerine Serdar Azmoun girdi.
Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik maça yedek kulübesinde başladı ve karşılaşmayı süre alamadan tamamladı.
SON 5 MAÇ PERFORMANSI
Mourinho'nun takımı bu sonuçla son 5 maçında 2. beraberliğini aldı. 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Roma, 25 puanla haftayı 4. sırada tamamladı. Bu sezon üçüncü kez bir maçtan beraberlikle ayrılan Fiorentina ise 24 puanla 7. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Roma, Bologna deplasmanına gidecek. Fiorentina ise Hellas Verona'yı konuk edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin 'emeklilik oyunu' deşifre oldu
- Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk fotoğraf
- 'Masum olmayan bir aktivite başladı...'
- 'Falcao'nun beni uyardığı ilk şey...'
- Serbest bıraktıran savcı ortaya çıktı!
- Dilan Polat'ın yardımcısı Şule'den olay yaratan açıklama
- Deprem bağışları nereye gitti?
- Bakanlık ve savcılık harekete geçti!
- Petrol boru hatlarında vahim tablo: 4 bin 800 kaçak hat
- Kurtuluş Savaşı’yla İslamcı Hamas’ı bir tuttu!