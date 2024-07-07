9. maçına çıkmıştı... Hakan Çalhanoğlu, Rüştü Reçber'in rekoruna ortak oldu!
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 9. maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, Rüştü Reçber'in rekoruna ortak oldu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaştı.
Türkiye, Hollanda karşısında maça Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler 11'iyle başladı.
REKORA ORTAK OLDU
A Milli Takım'da maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki 9. maçına çıktı.
Böylece Hakan Çalhanoğlu, Rüştü Reçber'in rekoruna ortak oldu.
Hakan Çalhanoğlu, EURO 2024'te cezası nedeniyle Avusturya maçında forma giymemiş, Çekya maçında ağları havalandırmıştı.
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