Milyonlar tek yürek oldu... Hollanda - Türkiye maçı dev ekranlardan izlendi!

Vatandaşlar Türkiye- Hollanda maçını meydanlara kurulan dev ekranlardan izlendi.

AA
07 Temmuz 2024 Pazar, 00:17
Milyonlar tek yürek oldu... Hollanda - Türkiye maçı dev ekranlardan izlendi!

BURSA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı karşılaşmayı vatandaşlar, Mihraplı Parkı'ında kurulan dev ekrandan izledi.

Milyonlar tek yürek oldu... Hollanda - Türkiye maçı dev ekranlardan izlendi!

KIRIKKALE

Kırıkkale'de vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Türkiye - Hollanda karşılaşmasını Kırıkkale Belediyesinin Cumhuriyet Meydanı'nda kurmuş olduğu dev ekrandan izledi.

Milyonlar tek yürek oldu... Hollanda - Türkiye maçı dev ekranlardan izlendi!

KOCAELİ

Kocaeli'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

a milli futbol takımı Hollanda EURO 2024

En Çok Okunan Haberler