Milyonlar tek yürek oldu... Hollanda - Türkiye maçı dev ekranlardan izlendi!
Vatandaşlar Türkiye- Hollanda maçını meydanlara kurulan dev ekranlardan izlendi.
BURSA
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı karşılaşmayı vatandaşlar, Mihraplı Parkı'ında kurulan dev ekrandan izledi.
KIRIKKALE
Kırıkkale'de vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Türkiye - Hollanda karşılaşmasını Kırıkkale Belediyesinin Cumhuriyet Meydanı'nda kurmuş olduğu dev ekrandan izledi.
KOCAELİ
Kocaeli'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.
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