90+5'te inanılmaz son: Arsenal'ın serisini Aston Villa bitirdi!

Premier Lig’in 15. haftasının açılış maçında Aston Villa ile Arsenal karşı karşıya geldi. Aston Villa, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrılıp rakibiyle puan farkını düşürdü.

Karşılaşmanın ilk yarım saatlik bölümü golsüz geçilirken ev sahibi Aston Villa, Matty Cash’le 36’da öne geçti ve devreye önde girdi.

Arsenal’da ikinci yarıda oyuna dahil olan Leandro Trossard, 52’de skoru eşitledi. Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bir bölümü bu skorla geçilirken Aston Villa, 90+5'te bulduğu golle 3 puanı aldı.

Aston Vill'nın golünde ağları 87'de oyuna giren Emi Buendia havalandırdı ve takımına galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Arsenal 33 puanda kalırken, Aston Villa ise 30 puana yükseldi. Ligde Arsenal gelecek hafta Wolverhampton’ı ağırlayacak, Aston Villa ise West Ham United’a konuk olacak.

ASTON VILLA SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, tüm kulvarlardaki galibiyet serisini Arsenal karşısında sürdürdü. Ligdeki son 5 maçını kazanan Birmingham ekibi, Avrupa Ligi'nde üst üste iki maç kazanmıştı.

Sezona kötü bir başlangıç yapmasına rağmen 5. haftanın ardından yükselişe geçen Aston Villa, Premier Lig'de oynadığı son 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

ARSENAL 11 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Premier Lig'de lider Arsenal, ligde 11 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı. Mikel Arteta'nın ekibi Aston Villa karşılaşması öncesinde son olarak 3. haftada Liverpool'a kaybetmişti.

Ligde 11 maç sonra yenilen Asenal, bu sezonki ikinci yenilgisini aldı. Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde ise tüm maçlarını kazanıp 15 puan topladı.