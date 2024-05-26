99 puanlı tarihi ikincilik: Fenerbahçe'nin 6 gollü galibiyeti şampiyonluğa yetmedi! Fenerbahçe 6-0 İstanbulspor

Yayınlanma: 26.05.2024 - 17:29

Güncelleme: 26.05.2024 - 20:58

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 6-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe, 8. dakikada Edin Dzeko'nun penaltı golüyle öne geçti.

Sebastian Szymanski, 15. dakikada farkı 2'ye çıkardı ve 137 gün sonra ligde ağları havalandırdı.

Dusan Tadic, 35. dakikada ilk yarının skorunu belirledi.

Bright Osayi-Samuel, 66. dakikada farkı 4'e çıkardı. Serdar Dursun 76, Joshua King 78 ile Fenerbahçe farka koştu.

Fenerbahçe, sezonu 99 puan ve 99 golle sezonu ikinci sırada tamamladı.

Düşmesi haftalar önce kesinleşen İstanbulspor ise 16 puanla son sırada kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 6-0 İstanbulspor

90' Leonardo Bonucci sarı kart gördü.

87' Fenerbahçe'de genç oyuncular Yusuf Akçiçek ve kaleci Furkan Akyüz oyunda. Çağlar Söyüncü ve Dominik Livakovic kenarda.

85' Fenerbahçe tribünleri "Bu taraftar sizinle gurur duyuyor" tezahüratları yapıyor.

82' Hızlı gelişen İstanbulspor atağında Mendy Mamadou'nun sağ kanattan vuruşunda top yandan auta gitti.

79' İstanbulspor'da Okan Erdoğan sarı kart gördü.

78' GOL | Fenerbahçe, Joshua King'in golüyle durumu 6-0'a getirdi.

76' GOL | Savunma ile kalecinin anlaşmazlığında araya giren Serdar Dursun, boş ağlara topu gönderdi.

73' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel alkışlarla kenara geldi, Mert Müldür oyunda.

65' GOL | Dusan Tadic'in şık pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Osayi-Samuel, yerden sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

64' Ali Yaşar'ın uzak mesafeden vuruşunda Livakovic topu güçlükle kornere çeldi.

63' Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun yerine Leonardo Bonucci oyuna girdi.

60' Serdar Dursun topu ağlara gönderdi ancak bayrak havada.

58' Fenerbahçe'de Fred sarı kart gördü.

53' Dusan Tadic hızlı hücumda topu kapıp Serdar Dursun'a oynamak istedi ancak elle oynama gerekçesiyle oyun İstanbulspor lehine durdu.

48' Fenerbahçe inanılmaz bir GOL kaçırdı! Ferdi'nin sağ kanattan çizgiye inip içeri çevirdiği topta Serdar Dursun boş kaleye çizgi üzerinden topu ağlara gönderemedi.

46' Fenerbahçe'de ikinci devre öncesi Edin Dzeko yerine Miha Zajc oyuna dahil oldu.

45' Szymanski'nin sol kanattan yaptığı ortaya Tadic ön direkte kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

44' Mendy Mamadou sağ kanatta topu kontrol edip ceza alanına girmek istedi ancak ofsayt bayrağı havada.

41' Fenerbahçe gole yaklaştı. Szymanski'nin ceza alanı önünden yaptığı sert vuruş savunmadan sekip kornere gitti.

38' Mamadou'nun sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu önce Livakovic kurtardı, ardından top direkten oyun alanına döndü.

37' İstanbulsporlu oyuncuların topun dışarıdan çevrildiği yönündeki itirazı sonrası hakem, VAR ile görüştü ve golü geçerli saydı.

36' GOL | Fred'in çizgiye inip içeri çevirdiği top Serdar Dursun'dan sekip Tadic'in önünde kaldı. Tadic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

32' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Tadic'in topuk pasıyla ceza alanına giren Ferdi'nin vuruşunu kaleci Mücahit kurtardı.

29' Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda Serdar Dursun tek pasla Dzeko'yu görmek istedi, top savunmada kaldı.

28' Edin Dzeko karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada.

22' İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

19' Jackson'un sol çaprazdan ceza alanına gönderdiği topta kaleci Livakovic topu kontrol etti.

15' GOL | Edin Dzeko'nun sol kanattan çizgiye inip çevirdiği topu ceza alanında kontrol eden Szymanski, sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

14' İstanbulspor'da Özcan Şahan uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top üstten auta gitti.

11' Sebastian Szymanski uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top farklı şekilde auta gitti.

10' Fenerbahçe yine gole yaklaştı! Savunmanın hatasında araya giren Dzeko'nun ceza alanı önünden sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

8' GOL | Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun penaltıdan attığı GOL ile 1-0 öne geçti.

7' VAR'dan gelen uyarı sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı.

6' Volkan Bayarslan pozisyonu incelemek için VAR monitörüne gitti.

5' Pozisyonda elle oynama olup olmadığına dair VAR odası ile Volkan Bayarslan arasında görüşme yapılıyor.

4' Ferdi'nin taşıdığı topu ceza alanı önünde kontrol eden Serdar Dursun'un vuruşu savunmadan sekip kornere gitti.

3' Dusan Tadic'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topta Edin Dzeko'dan önce kaleci Mücahit topu kontrol etti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.