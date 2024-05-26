Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Süper Lig'de şampiyonluk günü!

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülüyor. Lider Galatasaray, ligin son haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise kendi sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 10:56
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Süper Lig'de şampiyonluk günü!
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Süper Lig’de şampiyon bugün belli oluyor.

Lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe, en kritik 90 dakikaya çıkıyor. 99 puanlı sarı-kırmızılılar, saat 19.00’de deplasmanda küme düşme hattına yakın sırada bulunan Konyaspor’la karşılaşacak. Galatasaray’ı yenerek farkı 3’e indiren ve ikili averajda rakibinin önüne geçen 96 puanlı Fenerbahçe, aynı saatte ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor’u konuk edecek.

Galatasaray, Konyaspor karşısında sahadan beraberlik ve galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe, İstanbulspor’u mağlup eder, Galatasaray da Konyaspor’a yenilirse, sarı-lacivertliler şampiyon olacak.

FENERBAHÇE’DE 10 EKSİK

beIN Sports 1’in naklen yayımlayacağı Konyaspor-Galatasaray maçını hakem Tugay Kaan Numanoğlu, beIN Sports 2’nin canlı ekrana getireceği Fenerbahçe-İstanbulspor mücadelesini Volkan Bayarslan yönetecek. TFF, iki maçta da yabancı VAR hakemi görevlendirecek.

Galatasaray’da tek eksik sarı kart cezalısı Hakim Ziyech. Fenerbahçe’de kart cezalıları Batshuayi, Djiku; PFDK’den ceza alan İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan, Oosterwolde ile sakat İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz Ünder ve Krunic forma giyemeyecek.

TARAFTARDAN ÖZEL DESTEK

Galatasaraylı taraftarlar, son antrenmanını yapıp Konya’ya giden sarı-kırmızılı futbolcuları Florya Metin Oktay Tesisleri’nin önünde tezahüratlarla ve yaktıkları meşalelerle uğurladı. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, seçimin ardından Konya’ya geçip takımın yanına gitti.

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç ile yönetim kurulu, Samandıra’da teknik heyet ve futbolcuları ziyaret edip, bugünkü maç için destek verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar da bugün takımlarını Samandıra’dan Kadıköy’e uğurlayacak.


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