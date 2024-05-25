Fenerbahçe'den yıldız futbolcuya veda!

Yayınlanma: 25.05.2024 - 20:35

Güncelleme: 25.05.2024 - 20:35

Fenerbahçe devre arasında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci'ye resmi sitesinden veda etti.

İstanbulspor maçıyla kariyerinin son maçına çıkacağı açıklanan Bonucci için Fenerbahçe resmi sitesinden şu ifadeleri kullandı:

"Devre arası transfer döneminde Futbol Takımımıza katılan İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, aktif futbolculuk kariyerini yarın noktalıyor.

İstanbulspor ile oynayacağımız maç için Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde yapılan son antrenman öncesi Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ve oyuncularımızla bir araya gelen Bonucci'ye, tüm takımın imzaladığı Fenerbahçe forması hediye edildi."