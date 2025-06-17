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A Milli Basketbol Kadın Takımımızın aday kadrosu açıklandı

A Milli Basketbol Kadın Takımımızın aday kadrosu açıklandı

17.06.2025 18:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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A Milli Basketbol Kadın Takımımızın aday kadrosu açıklandı

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonasına katılacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, 12 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.


Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, milli takımın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:


Alperi Onar, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Elif İstanbulluoğlu, Esra Ural Topuz, Gökşen Fitik, Olcay Çakır Turgut, Pelin Bilgiç, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Teaira Zyaira McCovan, Tilbe Şenyürek


A Grubu maçları için dün Yunanistan'a giden ay-yıldızlılar; grupta Fransa, İsviçre ve Yunanistan'la karşılaşacak. 

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