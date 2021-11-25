A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Belarus maçı kadrosu açıklandı
A Milli Basketbol Takımının, Belarus maçı kadrosu açıklandı. Aday kadroya çağrılan Melih Mahmutoğlu, Shane Larkin ve Sertaç Şanlı, Belarus maçı kadrosunda yer almadı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belarus ile karşılaşacak.
Karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayımlanacak.
12 Dev Adam'ın Belarus maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:
A. Buğrahan Tuncer | Anadolu Efes
Tolga Geçim | Anadolu Efes
Erten Gazi | Anadolu Efes
Furkan Haltalı | Beşiktaş JK Icrypex
Doğuş Özdemiroğlu | Darüşşafaka
J. Metecan Birsen | Fenerbahçe Beko
Şehmus Hazer | Fenerbahçe Beko
Sadık Emir Kabaca | Galatasaray Nef
Berkan Durmaz | Pınar Karşıyaka
Muhsin Yaşar | Tofaş
Berk İbrahim Uğurlu | Tofaş
Samet Geyik | Türk Telekom
MELİH, SERTAÇ VE SHANE LARKIN KADRODA YOK
Aday kadroya çağrılan Fenerbahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu, Barcelona'nın yıldızı Sertaç Şanlı ile Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin, Belarus maçı kadrosuna alınmadı.
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu’nda A Erkek Milli Takımımızın deplasmanda Belarus ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu!— TBF (@TBF) November 25, 2021
İşte MİLLİ TAKIM! ????https://t.co/7hgue8Xc59#BizBirlikteyiz pic.twitter.com/E1nu2UURiR
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