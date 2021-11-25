A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Belarus maçı kadrosu açıklandı

A Milli Basketbol Takımının, Belarus maçı kadrosu açıklandı. Aday kadroya çağrılan Melih Mahmutoğlu, Shane Larkin ve Sertaç Şanlı, Belarus maçı kadrosunda yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2021 Perşembe, 13:18
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Belarus maçı kadrosu açıklandı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belarus ile karşılaşacak.

Karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayımlanacak.

12 Dev Adam'ın Belarus maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

A. Buğrahan Tuncer | Anadolu Efes

Tolga Geçim | Anadolu Efes

Erten Gazi | Anadolu Efes

Furkan Haltalı | Beşiktaş JK Icrypex

Doğuş Özdemiroğlu | Darüşşafaka

J. Metecan Birsen | Fenerbahçe Beko

Şehmus Hazer | Fenerbahçe Beko

Sadık Emir Kabaca | Galatasaray Nef

Berkan Durmaz | Pınar Karşıyaka

Muhsin Yaşar | Tofaş

Berk İbrahim Uğurlu | Tofaş

Samet Geyik | Türk Telekom

MELİH, SERTAÇ VE SHANE LARKIN KADRODA YOK

Aday kadroya çağrılan Fenerbahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu, Barcelona'nın yıldızı Sertaç Şanlı ile Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin, Belarus maçı kadrosuna alınmadı. 


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