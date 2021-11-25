Samsunspor'dan örnek sosyal sorumluluk projesi: Dünyanın en ağır forması
Samsunspor üzerinde 15 dilde ‘Kadına şiddete hayır’ yazan mor renkli formalarla sahalara çıkacak. Forma satışlarından elde edilecek gelirin bir kısmı şiddet mağduru kadınlara destek veren vakıflara bağışlanacak.
TFF 1.Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kadına karşı şiddete dikkat çekmek ve karşı çıkmak amacıyla tasarlanan yeni formasını duyurdu. “Dünyanın en ağır forması” sloganıyla hazırlanan ve üzerinde 15 farklı dilde “Kadına şiddete hayır” yazan formaları Samsunspor futbolcuları tüm sezon boyunca giyecek.
25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü”ne özel farkındalık kampanyasına imza atan Samsunspor’un farkındalık kampanyası, Yılport Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş.’nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım’ın kızı Zeycan Rochelle Yıldırım’ın desteğiyle yürütüldü. Yıldırım, “Dünyanın her yerinde, her dilde aynı sorumluluğun paylaşılması gerektiği inancından yola çıktık. Dünyanın en ağır formasını hem kulübümüz hem de taraftarlarla buluşturup, şiddet konusunda farkındalık yaratmayı amaçladık” dedi.
Samsunspor, 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”ne özel olarak Passolig gişesinde ücretsiz bilet yükleten tüm kadın taraftarlarını 27 Kasım tarihinde oynanacak Yılport Samsunspor-Adanaspor maçında misafir edecek.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplumumuza, kadınlarımıza ve sizlere verdiğimiz sözü tutuyoruz.— Store 55 (@store55official) September 18, 2021
Dünyanın en ağır forması şimdi Store 55'te! #dünyanınenağırforması #samsunspor #samsun #futbol #mor #forma #morforma #türkiye #kadınaşiddetehayır #kadınhakları pic.twitter.com/tOULmVykpi
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