Trabzonspor’un borcu 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 TL
Trabzonspor’da 4-5 Aralık tarihlerinde yapılacak olağan genel kurul öncesi Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulübün toplam borcunun, 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 TL olduğunu açıkladı.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 31 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kulübün net borcunun 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 lira olduğunu söyledi.
Ören, ayrıca genel kurulda 9 bin 953 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğunu ifade etti.
Ören, açıkladıkları mali tablonun ardından Trabzonspor’a şampiyonluk yolunda başarılar dilediğini sözlerine ekledi.
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