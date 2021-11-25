Trabzonspor’un borcu 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 TL

25 Kasım 2021 Perşembe, 12:54

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 31 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kulübün net borcunun 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 lira olduğunu söyledi.

Ören, ayrıca genel kurulda 9 bin 953 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğunu ifade etti.

Ören, açıkladıkları mali tablonun ardından Trabzonspor’a şampiyonluk yolunda başarılar dilediğini sözlerine ekledi.