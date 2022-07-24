A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı mağlup etti

24 Temmuz 2022 Pazar, 08:33

A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Estonya'yı 4-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na hazırlanan ay-yıldızlı ekip, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Estonya ile karşılaştı.

Milliler, rakibini 25-16, 25-20, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 4-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı takım, Estonya ile dün yaptığı hazırlık maçını da 3-1 kazanmıştı.