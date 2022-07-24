A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı mağlup etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Estonya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milliler rakibine set vermedi ve mücadeleyi 4-0 kazandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Estonya'yı 4-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na hazırlanan ay-yıldızlı ekip, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Estonya ile karşılaştı.
Milliler, rakibini 25-16, 25-20, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 4-0 mağlup etti.
Ay-yıldızlı takım, Estonya ile dün yaptığı hazırlık maçını da 3-1 kazanmıştı.
Video Haberler
- Sarhoş sürücü otopark görevlisini ezdi
- Otomobil minibüse çarptı: Çok sayıda yaralı var
- 215 Afgan göçmene sınırdışı
- İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var
- Uyarıda bulundular, bıçaklı saldırıya uğradılar!
- Aynı yolda 2 saat arayla 2'nci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
- Bilecik’te manavın etiketi dikkat çekti
- Amasya'da kazalar kameraya yansıdı; İşte o görüntüler
- 'Sokağa inen ayı kamerada'
- Emekli Danıştay hakimine şok karar
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk Lirası'nda yeni dönem
- İstanbul'dan Türkiye'yi tehdit ettiler!
- Danıştay'dan 'enflasyon' kararı
- Cep telefonu ile tuvalete gidenler dikkat!
- Maymun çiçeği için 'küresel acil durum' ilanı
- Selvi'nin sicili ortaya çıktı
- İstanbul'da fiyatlar uçtu: Yıllık 172 bin lira!
- Motorine indirim geliyor: İşte güncel fiyatlar
- Almanya'yı sarsan 'gizli belge' skandalı!
- 'İşçiler Erdoğan'ın mitingine böyle taşındı'