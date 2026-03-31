A Milli Futbol Takımı 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda: Kosova 0-1 Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off final maçında A Milli Futbol Takımı, Kosova ile karşılaştı.

Priştine'de bulunan Fadıl Vokrri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Futbol Takımı 1-0'lık skorla kazandı.

A Milli Futbol Takımı'nı Dünya Kupası'na götüren golü 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

2026 DÜNYA KUPASI'NDAKİ RAKİPLERİMİZ

A Mili Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakipleri ise ev sahiplerinden ABD, Paraguay ve Avustralya oldu.

2026 DÜNYA KUPASI'NDAKİ FİKSTÜRÜMÜZ

A Milli Futbol Takımı, ilk maçını 13 Haziran'da Avustralya ile Kanada'nın Vancouver kentinde oynayacak.

Milli takım, ardından 19 Haziran'da Paraguay ile San Francisco'da yer alan Levi's Stadyumu'nda, gruptaki son maçını ise ev sahibi ABD ile Los Angeles'ta yer alan SoFi Stadyumu'nda karşılaşacak.

İLK 11'LER

Kosova: Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Rexhbecaj, Hodza, Muslija, Asllani, Muriç.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Kenan, Kerem.

Karşılaşmadan önemli anlar | Kosova 0-1 Türkiye

90' SARI KART | Kosova'da Rashica sarı kart gördü.

90' SARI KART | Milli takımda Uğurcan sarı kart gördü.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 6 dakika ilave edildi.

89' Milli takımda Zeki ile Kenan oyundan çıkarken Mert Müldür ve Deniz Gül dahil oldu.

84' Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu oyundan çıkarken yerlerine Salih Özcan ve Eren Elmalı dahil oldu.

83' SARI KART | Kosova'da Muslija, Arda'nın formasından çektiği için sarı kart gördü.

81' Barış Alper atağa çıkmak isterken pas hatası yaptı ve Muslija topu kaparak ceza sahası dışından şut denedi, top doğrudan dışarıya çıktı.

80' Kosova'da Albian Hajdari ve Rexhbecaj oyundan çıktı yerlerine Fidan Aliti ve Milot Rashica dahil oldu.

78' Barış Alper savunma arkası koşu gösterdi ama Zeki pası arkasına gönderdi.

77' Hajdari oyuna yeniden dahil oldu.

73' Kosova'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Uğurcan çıkarak müdahale etti ve topun uzaklaşmasını sağladı. Hajdari o karmaşada yerde kaldı ve kalkmadı Macheal Oliver oyunu durdurarak sağlık ekibini oyuna dahil etti.

71' Kosova'da Mergim Vojvoda yerine Edon Zhegrova oyuna dahil oldu.

70' SARI KART | Milli takımda Zeki Çelik sarı kart gördü.

68' Milli takımda oyundan çıkan Kerem'in yerine Barış Alper Yılmaz dahil oldu.

64' SARI KART | Milli takımda Hakan Çalhanoğlu sarı kart gördü.

58' Arda uzaklardan bir şut denedi ama top Kosova savunmasından geri döndü.

57' Arda, Kerem'in savunma arkasına koşusunda topu göndermek istedi ama top hızlı kaldı ve direkt olarak kaleci Muric'e gitti.

55' SARI KART | Milli takımda İsmail sarı kart gördü.

53' Kenan'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topta Orkun topa vurarak kaleye yönlendirdi ve son dokunuşu Kerem yaparak ağlara gönderdi.

53' GOL | Kerem'in golü ile milli takım öne geçti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı. Haydi milli takım...

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' SARI KART | Milli takımda Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.

45' SARI KART | Kosova'da Hajdari sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

32' Kenan savunma arkasına sarkarak topla buluştu, çizgiye kadar inerek içerdeki Kerem'e çevirmek istedi ama top Kerem'in arkasında kaldı ve istediği gibi kontrol edemedi.

31' Kerem'in Hajrizi ile ikili mücadelesine Micheal Oliver faul kararı verdi. Kosova serbest vuruş kullanacak.

29' Asllani vurdu, Uğurcan’ın müdahalesiyle top direğe çarptı.

22' Abdülkerim, Ozan'ın kademesine girerek topu kornere gönderdi.

21' Kerem, Orkun'a topu çevirmek istedi ancak Kosova savunması topu kaptı.

14' Arda sağ kanattaki Zeki'ye topu çevirdi, Zeki yerden içeriye gönderdi ama içeride Kerem ve Kenan ikilisi topa dokunamadı.

10' Kenan ilk vuruşunda savunmaya takıldı, ikinci şansında kaleci kornere gönderdi.

4' Vedat Muriç ve Ozan Kabak arasındaki hava topu mücadelesinde Muriç yerde kalarak kalkamadı hakem oyunu durdurdu.

3' Ön alanda kalecinin gönderdiği vuruşu Orkun kaparak Kerem'e gönderdi ama Kerem'in pozisyonu için bayrak havada.

2' Arda sağ kanatta üst üste çalımlar denedi ama ikincisinde yaptığı harekete hakem faul düdüğü çaldı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı. Başarılar milli takım...