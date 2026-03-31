Milli maçta büyük panik... Egemen Korkmaz saha kenarında fenalaştı! TFF'den açıklama...

Türkiye U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşma sırasında bir anda yere yığıldı.

Mücadelenin 36. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle ay-yıldızlı ekip 10 kişi kaldı. Bu pozisyona yoğun itirazda bulunan Egemen Korkmaz, ceketini çıkardığı sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

AMBULANS SAHAYA GİRDİ

Yaşanan olayın ardından sahada büyük panik yaşanırken, sağlık ekipleri hızla müdahalede bulundu. Durumun ciddiyeti üzerine ambulans da sahaya girdi ve karşılaşma geçici olarak durduruldu.

Hakem, iki takım oyuncularını soyunma odasına gönderirken, Egemen Korkmaz'a ilk müdahale saha içinde yapıldı. Tecrübeli teknik direktör daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, teknik direktör Egemen Korkmaz'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ümit Millî Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır.

Başında düşmeye bağlı şişlik oluşan Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında sağlık heyetimiz tarafından yapılmıştır. Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."