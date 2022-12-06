A Milli Futbol Takımı, Ermenistan'la Erivan'da, Hırvatistan'la Bursa'da karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 2023'ün mart ayında Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların yerleri açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2022 Salı, 16:53
A Milli Futbol Takımı, Ermenistan'la Erivan'da, Hırvatistan'la Bursa'da karşılaşacak
Abone Ol google-news

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda gelecek yıl mart ayında Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların yerleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı ekip EURO 2024 Elemeleri'ndeki ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile başkent Erivan'da karşılaşacak. Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.

Milliler, D Grubu'ndaki ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı Bursa'da konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama saati ise 21.45 olarak belirlendi.


a milli futbol takımı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Hırvatistan Ermenistan

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler