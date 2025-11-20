Cumhuriyet Gazetesi Logo
Play off turu kura çekimi yapıldı: A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolundaki rakibi belli oldu!

Play off turu kura çekimi yapıldı: A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolundaki rakibi belli oldu!

20.11.2025 15:42:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Play off turu kura çekimi yapıldı: A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolundaki rakibi belli oldu!

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Milliler, Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirildi.

Kura çekiminde Türkiye'yi, Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay, temsil etti.

Kura çekimine, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 12 takımla Uluslar Ligi'nden gelen ve eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen 4 ekip katıldı.

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu son maçında deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kalan ve grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan milli takımın yarı finaldeki rakibi Romanya oldu.

Milliler, Romanya'yı elemesi halinde FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

PLAY-OFF MAÇLARI MART 2026'DE OYNANACAK

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabına katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda mücadele edecek.

Yarı final eşleşmelerinde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak.

Play-off'larda yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

EŞLEŞMELER

A Yolu:

Yarı finaller: İtalya-Kuzey İrlanda, Galler-Bosna Hersek

Final: Galler-Bosna Hersek / İtalya-Kuzey İrlanda

B Yolu:

Yarı finaller: Ukrayna-İsveç, Polonya-Arnavutluk

Final: Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk

C Yolu:

Yarı finaller: Türkiye-Romanya, Slovakya-Kosova

Final: Slovakya-Kosova / Türkiye-Romanya

D Yolu:

Yarı finaller: Danimarka-Kuzey Makedonya, Çekya-İrlanda Cumhuriyeti

Final: Çekya-İrlanda Cumhuriyeti / Danimarka-Kuzey Makedonya

KITALARARASI PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

FIFA 2026 Dünya Kupası'na kıtalararası play-off etabından da iki takım katılma hakkı elde edecek.

Zürih'teki kura çekiminde kıtalararası play-off eşleşmeleri ise şöyle oluştu:

1. Yol: Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo

2. Yol: Bolivya-Surinam / Irak

İlgili Konular: #a milli futbol takımı #Dünya Kupası #Romanya

İlgili Haberler

'Bu gece parti var' demişlerdi: Milli takım İspanyolları şaşkına çevirdi!
'Bu gece parti var' demişlerdi: Milli takım İspanyolları şaşkına çevirdi! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin son maçında deplasmanda karşılaştığı İspanya ile 2-2 berabere kaldı. İspanyol basını karşılaşmayı manşetlerine taşıdı.
İspanya maçı öncesi A Milli Takım kadrosunda değişiklik!
İspanya maçı öncesi A Milli Takım kadrosunda değişiklik! İspanya'ya konuk olacak A Milli Takım'da Ahmed Kutucu kadroya dahil edildi. Ay-yıldızlı ekipte Kaan Ayhan ve Aral Şimşir sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almayacak.
İspanya maçı öncesi... A Milli Takım'da 5 futbolcu kadroda yok!
İspanya maçı öncesi... A Milli Takım'da 5 futbolcu kadroda yok! A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan, Aral Şimşir, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı. İsmail Yüksek ise kart cezası nedeniyle kamptan ayrıldı. Aday kadroya Galatasaray'dan Ahmed Kutucu dahil edildi.