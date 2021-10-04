A Milli Futbol Takımı kampında Caner Erkin'in doğum günü kutlandı
A Milli Futbol Takımı kampında 33 yaşına giren Caner Erkin'in doğum günü kutlandı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki Norveç ve Letonya maçları için Riva’da toplanan A Milli Futbol Takımı kampında, 33 yaşına giren VavaCars Fatih Karagümrüklü oyuncu Caner Erkin'in doğum günü kutlandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kutlamaya, Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı ve kızı Mihran Ela Erkin katıldı. TFF ve Şükran Ovalı, Caner için özel birer pasta hazırlatırken, kızı Mihran Ela da babasına çiçek verdi.
Yeniden milli takımda olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Caner, kendisi için yapılan sürprizlere teşekkür ederek tebrikleri kabul etti.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
- Ehliyet ve kimlikte yeni dönem
- Sigaraya zam geldi!
- Cumhur İttifakı çakıldı
- Türkiye genelinde internet sıkıntısı
- Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
- Rusya'dan Türkiye açıklaması
- AKP'ye karşı blok çağrısı yaptı
- Gizli servetleri ve anlaşmaları ortaya çıktı
- Facebook'a bir kötü haber daha