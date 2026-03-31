İrfan Can Kahveci'den otel saldırısına yanıt: 'Türk milletini tanıyamadılar galiba'

A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli oyuncularından İrfan Can Kahveci, Kosova maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRK MİLLETİNİ TANIYAMADILAR GALİBA"

Takım oteline yönelik saldırıya değinen İrfan Can Kahveci, yaşananların kendilerini etkilemediğini vurguladı. Milli futbolcu, "Otelimize saldırı bizi etkilemedi. Böyle bir şey bekliyorduk. Bizi düşürebileceklerini düşünüyorlar ama Türk milletini tanıyamadılar galiba. Daha da hırslandık, daha da motive olduk. İnşallah kazanacağız ve Dünya Kupası hasretimizi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

"HAYALİMİZ DÜNYA KUPASI"

Dünya Kupası hedeflerine de değinen Kahveci, takımın bu başarıyı elde edebilecek güce sahip olduğunu söyledi. İrfan Can Kahveci, "Bazılarımız doğmamıştı, bazılarımız çocuktuk. Hayalimiz bu. Bu takımın başarabileceğini düşünüyorum. Tek hedefimiz kazanmak. Kazansak da kazanmasak da bu takımla gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum" dedi.