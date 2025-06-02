A Milli Futbol Takımı'nda 3 isim kadrodan çıkarıldı: İşte listeye eklenen futbolcu...

A Milli Futbol Takımımızın ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar öncesinde aday kadroda zorunlu değişikliklere gidildi. Ay-yıldızlılar, bu akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentine hareket edecek.

3 İSİM KADRODAN ÇIKARTILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e karşı forma giyen ve maç sırasında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu, yapılan muayene ve tetkiklerin ardından özel maçlar süresince tam olarak iyileşemeyeceği gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı.

Benzer şekilde, A Millî Takım sağlık ekibinin kampta gerçekleştirdiği kontrollerde Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu'nun da mevcut sakatlıklarının özel maçlar dönemine kadar tam anlamıyla düzelmeyeceği tespit edildi. Bu nedenle her iki oyuncunun da kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

AHMED KUTUCU KADRODA

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu, ABD'ye gidecek millî takım aday kadrosuna dâhil edilen yeni isim oldu.



