A Milli Futbol Takımı ve Göztepe'nin efsanesi Fevzi Zemzem hayatını kaybetti
Göztepe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fevzi Zemzem, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Göztepe’nin efsane futbolcu ve eski teknik direktörlerinden Fevzi Zemzem hayata gözlerini yumdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Fevzi Zemzem'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.
Hayata 80 yaşında veda eden, 'Buldozer' lakaplı Fevzi Zemzem, 1959 yılında Göztepe'de futbola başladı.
Tam 11 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı terleten Zemzem, 144 gol atarak camianın efsaneleri arasına adını yazdırdı. Göztepe ile 2 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Fevzi Zemzem, 1967-1968 sezonunda attığı 19 golle gol kralı oldu. Fevzi Zemzem 1968-1969'da Göztepe'nin o zamanki adıyla Fuar Şehirleri Kupası şimdiki ismiyle UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.
Fevzi Zemzem, toplam 18 defa A Milli Takım'da görev yapıp 6 gol attı. Birçok kulübü çalıştıran Zemzem, Göztepe'de 4 farklı dönemde de teknik direktörlük görevinde bulundu.
Göztepe tarihinin efsane kadrosundan Halil Kiraz ve Nezzat Güzelırmak 2020 yılında, Ertan Öznur da geçen yıl hayatını kaybetmişti.
İlgili Haberler
- Yurt dışına çıkış yasağı olan Trabzonsporlu Mustafa Likos'a Fransız yargıçtan izin!
- Fenerbahçe geriden gelip kazanmasını bildi! Fenerbahçe 2-1 Konyaspor
- Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: MHK'nın hakem operasyonunu yazın yapması daha doğru olurdu
Video Haberler
- Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü
- 7 yolcunun midesinden 11 kilo kokain çıktı
- Sumy'de kimyasal bir tesiste tespit edilen amonyak sızın
- Rus birlikleri, Kiev'de AVM'yi vurdu
- Antalya'da binlerce denizanası sahile vurdu
- Park halindeki otomobilin bagajında ceset bulundu
- Yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile, 9 saat sonra kurtar
- İstek parça kavgasında eğlence mekanı savaş alanına dönd
- Dünya Mutluluk Günü'ne kahkaha yogalı kutlama
- Isparta'da doktora darp şüphelisi serbest
En Çok Okunan Haberler
- Trabzonspor'da hedef çifte kupa
- 4 aylık bebek yatağında ölü bulundu
- Bakan Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Mezar açtıran şüphe: Müebbet hapisleri istendi
- Zelenski ateşkes için adres gösterdi
- Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü
- Fırtına balık tezgahlarına esti
- Ali Akman, Hollanda'da tarihe geçti!
- ABD'den soykırım kararı
- 'Pakdemirli için hazırlanan yolsuzluk raporu nerede?'