A Milli Futbol Takımı ve Göztepe'nin efsanesi Fevzi Zemzem hayatını kaybetti

21 Mart 2022 Pazartesi, 11:15

Göztepe’nin efsane futbolcu ve eski teknik direktörlerinden Fevzi Zemzem hayata gözlerini yumdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Fevzi Zemzem'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Hayata 80 yaşında veda eden, 'Buldozer' lakaplı Fevzi Zemzem, 1959 yılında Göztepe'de futbola başladı.

Tam 11 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı terleten Zemzem, 144 gol atarak camianın efsaneleri arasına adını yazdırdı. Göztepe ile 2 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Fevzi Zemzem, 1967-1968 sezonunda attığı 19 golle gol kralı oldu. Fevzi Zemzem 1968-1969'da Göztepe'nin o zamanki adıyla Fuar Şehirleri Kupası şimdiki ismiyle UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Fevzi Zemzem, toplam 18 defa A Milli Takım'da görev yapıp 6 gol attı. Birçok kulübü çalıştıran Zemzem, Göztepe'de 4 farklı dönemde de teknik direktörlük görevinde bulundu.

Göztepe tarihinin efsane kadrosundan Halil Kiraz ve Nezzat Güzelırmak 2020 yılında, Ertan Öznur da geçen yıl hayatını kaybetmişti.