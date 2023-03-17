Almanya Milli Futbol Takımı'ndan Mergim Berisha'ya müjde

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 15:08

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 15:08

Fenerbahçe'nin sezon başında Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a kiraladığı Alman forvet Mergim Berisha hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sky Sports'un haberine göre; Augsburg formasıyla bu sezon dikkat çekici bir performans gösteren Mergim Berisha, Almanya Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası ön eleme gruplarında oynayacağı maçlar öncesi milli takıma davet edildi.

Mergim Berisha

FENERBAHÇE, 4 MİLYON EURO OPSİYONLA KİRALADI

24 yaşındaki Mergim Berisha, 2021 yazında 5 milyon Euro bonservisle Salzburg'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Alman futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 maçta 8 gol atıp 3 asist yaptı.

Berisha, 300 bin euro kiralama ve 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Augsburg'un yolunu tutmuştu.

Bu sezon Augsburg ile 19 resmi maça çıkan Berisha, bu maçlarda 9 gol 4 asist kaydetti.