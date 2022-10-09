A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu!
Almanya'da düzenlenen kura çekiminde A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi bugün gerçekleştirildi.
EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.
Türkiye'nin rakipleri şu şekilde:
D GRUBU
Hırvatistan
Galler
Ermenistan
TÜRKİYE
Letonya
EURO 2024 Elemeleri'ndeki diğer gruplar ise şu şekilde:
A GRUBU
İspanya
İskoçya
Norveç
Gürcistan
B GRUBU
Hollanda
Fransa
İrlanda
Yunanistan
Cebelitarık
C GRUBU
İtalya
İngiltere
Ukrayna
Kuzey Makedonya
Malta
D GRUBU
Hırvatistan
Galler
Ermenistan
TÜRKİYE
Letonya
E GRUBU
Polonya
Çekya
Arnavutluk
Moldova
F GRUBU
Belçika
Avusturya
İsveç
Azerbaycan
G GRUBU
Macaristan
Sırbistan
Karadağ
H GRUBU
Danimarka
Finlandiya
Slovenya
Kazakistan
I GRUBU
İsviçre
İsrail
Romanya
Kosova
Belarus
J GRUBU
Portekiz
Bosna Hersek
İzlanda
Lüksemburg
53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamayacak. Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.
Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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