Ampute Futbol Milli Takımı, final için sahada
Ampute Milli Takımı, Türkiye'de düzenlenen Dünya Kupası'nın yarı finalinde Özbekistan ile karşılaşacak.
Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ampute Milli Takımımız, yarı finalde 7 Ekim Cuma günü Vodafone Park'ta Özbekistan'la karşılaşacak.
Saat 20.00'de başlayacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Taraftarlar maçların biletlerini passo.com.tr'den ücretsiz olarak alabilecek.
Millilerimiz, grup maçlarında Fransa'yı 3-0, Liberya'yı 5-0 yenmiş, Haiti ile 1-1 berabere kalmasının ardından Son 16 Turu'nda Meksika'yı 5-0'la geçmişti.
Turnuvanın finali, 9 Ekim 2022'de saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.
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