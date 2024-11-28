A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralaması değişti!
A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından belirlenen kasım ayı dünya sıralamasında basamak kaybetti.
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak gerileyerek 28. sırada yer aldı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 10,91 puan kaybederek 1537,24 puan ile 28. basamakta bulundu.
ARJANTİN LİDER
Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.
Listenin ilk 5 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 6. sıraya, Hollanda ise 7. sıraya yükseldi. Belçika ise iki basamak geriledi.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Arjantin
|1867,25
|-16,25
|2
|Fransa
|1859,78
|-0,07
|3
|İspanya
|1853,27
|+8,94
|4
|İngiltere
|1813,81
|+5,98
|5
|Brezilya
|1777,85
|+8,52
|6
|Portekiz
|1756,12
|+3,44
|7
|Hollanda
|1747,55
|-0,69
|8
|Belçika
|1740,62
|-20,65
|9
|İtalya
|1731,51
|+2,11
|10
|Almanya
|1703,79
|+0,2
Etiketler: #a milli futbol takımı #FIFA #FIFA Dünya Sıralaması
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