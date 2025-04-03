A Milli Futbol Takımı'nın FIFA sıralaması değişti!
A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasında üst sıraya çıktı.
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 27. sırada yer aldı.
FIFA tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre play-off'larda Macaristan'ı 3-1 ve 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen Türkiye, 14,23 puan kazandı. Ay-yıldızlılar, 1551,47 puana ulaşarak İsveç'i geçti ve 27. basamağa çıktı.
ZİRVEDEKİ EKİP DEĞİŞMEDİ
Elemelerde Uruguay'ı 1-0 ve Brezilya'yı 4-1 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Arjantin'in zirvedeki yeri değişmedi.
İspanya'nın Fransa'yı geçerek ikinciliğe yerleştiği listede Hollanda ise Portekiz'i geride bıraktı ve 6. sıraya yükseldi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 10 Temmuz'da açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Arjantin
|1886,16
|-
|2
|İspanya
|1854,64
|+1
|3
|Fransa
|1852,71
|-1
|4
|İngiltere
|1819,2
|-
|5
|Brezilya
|1776,03
|-
|6
|Hollanda
|1752,44
|+1
|7
|Portekiz
|1750,08
|-1
|8
|Belçika
|1735,75
|-
|9
|İtalya
|1718,31
|-
|10
|Almanya
|1716,98
|-
Etiketler: #a milli futbol takımı #FIFA Dünya Sıralaması #FIFA
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