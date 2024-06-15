A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ve İzlanda maçlarının yeri belli oldu

Yayınlanma: 15.06.2024 - 15:03

Güncelleme: 15.06.2024 - 15:03

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 11 Ekim Cuma günü Karadağ'ı Samsun'da konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlılar, 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Laugardalsvöllur Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelenin başlama vuruşu, TSİ 21.45'te yapılacak.

Millilerin grubunda Karadağ ve İzlanda'nın yanı sıra Galler bulunuyor.