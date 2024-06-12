EURO 2024'e günler kala milli takımın ilk idmanına yoğun ilgi!

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, ülkedeki ilk antrenmanını yaptı. Türk futbolseverler, milli takımın idmanına yoğun ilgi gösterdi.

AA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 14:58
EURO 2024'e günler kala milli takımın ilk idmanına yoğun ilgi!
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EURO 2024 için salı akşamı Almanya'ya gelen A Milli Takım, ilk antrenmanını bu sabah taraftara açık yaptı.

Barsinghausen'deki August Wenzel Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve biletleri tükenen idmana taraftar, yoğun ilgi gösterdi.

MERT VE İRFAN YER ALMADI

August Wenzel Stadyumu'nun yaklaşık 5 bin kişilik kapasitesi dolarken stadyum çevresinde de çok sayıda Türk taraftar yer aldı.

Taraftarın tezahüratlarla ay yıldızlı ekibe destek verdiği coşkulu geçen antrenmanda zaman zaman yağmur da etkili oldu.

Milli takımda Mert Günok ve İfran Can Kahveci tedbir amaçlı antrenmanda yer almazken, Zeki Çelik ve Ferdi Kadıoğlu takımdan ayrı çalıştı. Çalışmanın ilk bölümünde takımla idman yapan Samet Akaydın ve Ahmetcan Kaplan, antrenmanı ayrı çalışmalarla tamamladı.

İLK MAÇ 18 HAZİRAN'DA

Isınma hareketleriyle başlayan, koşu ve pas çalışmasıyla devam eden millilerin idmanı, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Milli futbolcular ve teknik ekip, antrenmanın ardından taraftarı selamlamak için saha etrafında tur atarak imza verdi.

Şampiyonada ilk maçını 18 Haziran Salı günü Dortmund'da Gürcistan ile oynayacak ay yıldızlı ekip, hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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