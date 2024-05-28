A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Çekya'nın EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu!

Çekya, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) geniş kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 18:35
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Çekya'nın EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu!
Abone Ol google-news

A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'ndaki son maçında 26 Haziran'da karşılaşacağı rakibi Çekya'nın aday kadrosu açıklandı. 

Teknik Direktör Ivan Hasek tarafından belirlenen aday kadroda 26 futbolcu yer alıyor.

Çekya'nın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Vitezslav Jaros (Sturm Graz), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Jindrich Stanek (Slavia Prag)

Defans: Vladimir Coufal (West Ham United), David Doudera (Slavia Prag), Tomas Holes (Slavia Prag), Robin Hranac (Viktoria Plzen), David Jurasek (1899 Hoffenheim), Ladislav Krejci (Sparta Prag), Martin Vitik (Sparta Prag), Tomas Vlcek (Slavia Prag), David Zima (Slavia Prag)

Orta Saha: Antonin Barak (Fiorentina), Vaclav Cerny (Wolfsburg), Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Matej Jurasek (Slavia Prag), Ondrej Lingr (Feyenoord), Lukas Provod (Slavia Prag), Michal Sadilek (Twente), Tomas Soucek (West Ham United), Pavel Sulc (Viktoria Plzen)

Forvet: Adam Hlozek (Bayer Leverkusen), Tomas Chory (Viktoria Plzen), Mojmir Chytil (Slavia Prag), Jan Kuchta (Sparta Prag), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

NİHAİ KADRO 7 HAZİRAN'DA

Şampiyona öncesinde 7 Haziran'da Malta ve 10 Haziran'da Kuzey Makedonya ile özel maç yapacak olan Çekya'nın nihai kadrosu 7 Haziran'da UEFA'ya bildirilecek.


Çekya haberleri türkiye haberleri EURO 2024 haberleri 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) haberleri

İlgili Haberler

Belçika, EURO 2024 kadrosunu açıkladı: Yıldız oyuncuya milli takım şoku!

Belçika, EURO 2024 kadrosunu açıkladı: Yıldız oyuncuya milli takım şoku!
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'ün hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'ün hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe yeni gelişmeler: 4 oyuncu birden...

Kızılcık Şerbeti'nde peş peşe yeni gelişmeler: 4 oyuncu birden...
Geliştirilen robot, rubik kübünü 0.3 saniyede çözerek dünya rekoru kırdı!

Geliştirilen robot, rubik kübünü 0.3 saniyede çözerek dünya rekoru kırdı!
Mourinho'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş sözleri: 'Artık karar verme vakti geldi'

Mourinho'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş sözleri: 'Artık karar verme vakti geldi'
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. ne iş yapıyor, halka arzı ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek?

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. ne iş yapıyor, halka arzı ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek?
Ünlü oyuncu Burak Yörük evleniyor

Ünlü oyuncu Burak Yörük evleniyor
Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti
Mauro Icardi'den Ali Koç paylaşımı: 'Dün gece seni düşünüyordum...'

Mauro Icardi'den Ali Koç paylaşımı: 'Dün gece seni düşünüyordum...'
Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak?

Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak?