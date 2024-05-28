Belçika, EURO 2024 kadrosunu açıkladı: Yıldız oyuncuya milli takım şoku!

Belçika Milli Takımı, EURO2024 kadrosunu açıkladı. Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve Galatasaraylı Mertens kadroya dahil edilmedi. Trabzonspor forması giyen Thomas Meunier ise kadroda yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 11:52
Belçika, EURO 2024 kadrosunu açıkladı: Yıldız oyuncuya milli takım şoku!
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Belçika Milli Futbol Takımı, EURO2024'te mücadele edecek kadrosunu açıkladı.

Kadroda Galatasaray forması giyen Dries Mertens ve Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi yer almazken Trabzonspor forması giyen Thomas Meunier yer aldı. 

Belçika, EURO2024'te; Slovakya, Romanya ve Ukrayna ile birlikte E Grubu'nda mücadele edecek.

Belçika'nın kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Casteels, Sels, Kaminski

Savunma: Castagne, Meunier, Witsel, Faes, Debast, Vertonghen, De Cuyper, Theate

Orta saha: Kevin De Bruyne, Carrasco, Onana, Mangala, Vermeeren, Vranckx, Tielemans.

Hücum: Lukebakio, Bakayoko, Lukaku, Openda, Doku, Trossard, De Ketelaere


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