A Milli Hentbol Takımı'ndan erken veda

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur rövanş maçında deplasmanda İtalya'ya 37-27 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 07:41
A Milli Hentbol Takımı'ndan erken veda
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A Milli Erkek Hentbol Takımı, 37-28 kazandığı 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. turu maçının rövanşında konuk olduğu İtalya'ya 37-27 yenilerek elendi.

Chieti kentindeki Santa Filomena Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 16-11 önde tamamlayan İtalya, sahadan 10 gol farkla galip ayrılarak tur atladı.

İlk maçı 9 sayı farkla kazanan milliler, rövanşı 10 sayı farkla kaybettiği için organizasyona veda etti.


A Milli Erkek Hentbol Takımı italya 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası

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