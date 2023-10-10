A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın Karadağ'a konuk olacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 EHF Avrupa Şampiyonası'nda deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 10:06
A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın Karadağ'a konuk olacak
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 EHF Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

Podgorica kentindeki Bemax Arena'da gerçekleştirilecek mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak. Maç, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

Milliler, gruptaki ikinci maçını ise 15 Ekim'de Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Spor Salonu'nda Sırbistan ile oynayacak.


A Milli Kadın Hentbol Takımı Karadağ 2024 EHF Avrupa Şampiyonası

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