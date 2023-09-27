Hentbol Erkekler Süper Kupa'da şampiyon Beşiktaş Safi Çimento oldu

Yayınlanma: 27.09.2023 - 22:46

Güncelleme: 27.09.2023 - 22:46

Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar peş peşe bulduğu gollerle kısa sürede 5-0 öne geçerek oyunda üstünlüğü elde etti. İlk golünü 8. dakikada kaydeden Beykoz Belediyespor, siyah-beyazlı ekibin gollerine karşılık vermekte zorluk çekti. Mücadelenin 20. dakikasında farkı 10 sayıya yükselten Beşiktaş (16-6) soyunma odasına 23-13 üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Beykoz Belediyespor'un oyuna ortak olma çabalarına izin vermeyen Beşiktaş, üstünlüğünü korudu. Sarı-siyahlı ekip zaman zaman mücadelede farkı 7 sayıya indirmeyi başarsa da Beşiktaş karşılaşmayı 39-31 kazanarak Süper Kupa'nın 9. kez sahibi oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen törende Beşiktaş Safi Çimento'ya kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç verdi.