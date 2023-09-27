Hentbol Erkekler Süper Kupa'da şampiyon Beşiktaş Safi Çimento oldu
Geçen sezonu lig şampiyonluğuyla tamamlayan Beykoz Belediyespor ile HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Safi Çimento'yu karşı karşıya getiren Süper Kupa karşılaşmasını siyah-beyazlı ekip 39-31 kazandı.
Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan siyah-beyazlılar peş peşe bulduğu gollerle kısa sürede 5-0 öne geçerek oyunda üstünlüğü elde etti. İlk golünü 8. dakikada kaydeden Beykoz Belediyespor, siyah-beyazlı ekibin gollerine karşılık vermekte zorluk çekti. Mücadelenin 20. dakikasında farkı 10 sayıya yükselten Beşiktaş (16-6) soyunma odasına 23-13 üstünlükle gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da Beykoz Belediyespor'un oyuna ortak olma çabalarına izin vermeyen Beşiktaş, üstünlüğünü korudu. Sarı-siyahlı ekip zaman zaman mücadelede farkı 7 sayıya indirmeyi başarsa da Beşiktaş karşılaşmayı 39-31 kazanarak Süper Kupa'nın 9. kez sahibi oldu.
Mücadelenin ardından düzenlenen törende Beşiktaş Safi Çimento'ya kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç verdi.
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