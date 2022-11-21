A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arnavutluk maçı hazırlıklarına başladı
FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 24 Kasım Perşembe günü Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk antrenmanını yaptı.
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 24 Kasım Perşembe günü Arnavutluk ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda toplanan milliler, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmanı TBF yöneticileri de takip etti.
FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan ay yıldızlılar, Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda 24 Kasım Perşembe günü Arnavutluk'la, 27 Kasım Pazar günü de Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
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