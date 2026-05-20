A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası maç programı açıklandı

20.05.2026 15:25:00
4-13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda boy gösterecek A Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu.

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın maç programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre 4-13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak turnuvada ay-yıldızlılar, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşılaşacak.

A MİLLİ TAKIM'IN FİKSTÜRÜ

Millilerin gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:

4 Eylül Cuma:

18.30 Belçika-Türkiye (Max-Schmeling-Halle)

6 Eylül Pazar:

12.30 Türkiye-Avustralya (Berlin Arena)

7 Eylül Pazartesi:

12.30 Porto Riko-Türkiye (Max-Schmeling-Halle)

