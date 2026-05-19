Brezilya, Dünya Kupası kadrosunu duyurdu: Ederson ve Sara kararı

19.05.2026 09:08:00
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Fenerbahçeli file bekçisi Ederson kadroda yer aldı, Galatasaraylı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ise kadroda yer bulamadı.

Öte yandan, Brezilya Milli Takımı'nda geleceği merak konusu olan Neymar ise Carlo Ancelotti tarafından kadroya dahil edildi.

Milli forma ile son olarak Ekim 2023'te oynanan Uruguay karşılaşmasında görev yapan Neymar, ön çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı.

Yıldız futbolcu, Mart 2025'te 1.5 yılın ardından milli davet almış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda boy göstereceği kadrosunda bulunan oyuncular şu şekilde:

Kaleci: Alisson, Ederson, Weverton

Defans: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley

Orta Saha: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paqueta

Forvet: Endrick, Gabrial Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vinicius

Brezilya, 2026 Dünya Kupası'nda Fas, Haiti ve İskoçya'nın da yer aldığı C Grubu'nda mücadele edecek.

5 kez ile Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke ünvanına sahip Brezilya, son olarak 2002 Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı.

Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Güney Kore'den Hyeon-gyu Oh kararı 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Güney Kore Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Güney Kore Milli Takımı'nın kadrosunda Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-gyu Oh da yer aldı.
Dünya Kupası öncesi... A Milli Takım'ın geniş aday kadrosu açıklandı Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın geniş aday kadrosu açıklandı.
Dünya Kupası kadrosu belli oldu: Hırvatistan'dan Dominik Livakovic kararı Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası aday kadrosu teknik direktör Zlatko Dalic tarafından açıklandı. Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Dominik Livakovic de kadroda yer aldı.