A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan'ı mağlup etti

Yayınlanma: 23.05.2023 - 22:04

Güncelleme: 23.05.2023 - 22:04

Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısını milliler, 48-46 önde tamamladı. Ay-yıldızlı ekipte Tilbe Şenyürek 24, İlayda Güner 11 ve Meltem Yıldızhan 10 sayıyla maçı bitirdi. Karşılaşma sonunda A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ve oyunculardan Tilbe Şenyürek açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMIZDAN GERÇEKTEN ÇOK UMUTLUYUZ VE HAYALLERİMİZ VAR"

Yeni bir takım olduklarını ve oynatmak istedikleri sistemi oturtmaya çalıştıklarını belirten Ekrem Memnun, “Galibiyet çok önemli değil. Daha yolun çok başındayız ve şampiyonaya hazırlanıyoruz. Oyuncular çok ağır bir sezondan çıktı. Bazı oyuncuların sezonu erken bitti. Fizik olarak çok yorulanlar ya da çok güçlü olmayan oyuncular var. Bu oyuncuları aynı noktaya getirmek istiyoruz. Kazandığımız için mutluyuz ama galibiyetten daha önemli şeyler var. Oyunumuzu oturtmaya çalışıyoruz. Yeni bir takımız ve yeni oyuncularımız var. Açıkçası oyundan bir dönem memnunum ama bir dönem de memnun değilim. Bu maçları gelişmek için kullanacağız. Takımımızdan gerçekten çok umutluyuz ve hayallerimiz var. Ama bu bir yolculuk ve bir süreç. Bazen kazanacağız bazen de kaybedeceğiz. Ama şampiyonaya en hazır şekilde gideceğiz” diye konuştu.

"TAKIMDAKİ GENÇLİK VE ENERJİ UMUT VERİCİ"

Takımda enerjinin çok yüksek olduğunu ifade eden Tilbe Şenyürek, “Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Şimdi önümüzde İstanbul’da katılacağımız bir hazırlık turnuvamız var. Seyircimiz önünde o turnuvayı da iyi bitirmek istiyoruz. Hazırlık maçında galip gelmek güzel ama düzeltmemiz gereken şeyler var. Genç bir takımız ve enerjimiz güzel. Bu umut verici. Çok fazla hata yapsak da bu önemli. Avrupa Şampiyonası’na bu hataları düzelterek çok daha hazır şekilde gitmeliyiz. Güzel bir yoldayız. Takımdaki gençlik ve enerji umut verici. Milli takımı da çok özlemişim. Yurt dışından dönünce burada oynamayı çok bekliyordum. İnşallah takımın tüm performansı yukarıya gider” ifadelerini kullandı.