Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Atlanta Hawks forması giyen Bogdan Bogdanovic, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla eski takımı Fenerbahçe Beko'nun taraftarlarını heyecanlandırdı.
NBA ekiplerinden Atlanta Hawks'ta forma giyen Fenerbahçe'nin eski basketbolcularından Bogdan Bogdanovic, sarı-lacivertli ekibe geri dönüş mesajı vererek taraftarların heyecanlanmasına sebep oldu.
"BİR SONRAKİ DURAĞIM"
Instagram hesabından Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun "Fenerbahçe'ye gel kardeşim" yorumuna cevap veren Bogdanovic, "Bir sonraki durağım" dedi.
Daha sonra Twitter'dan Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague şampiyonluğunun yıldönümünü anan Sırp yıldız, "Özel bir gün, özel bir takım, özel hatıralar" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin 2017 yılında kazandığı EuroLeague şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan 31 yaşındaki Bogdanovic, NBA'de sezonu 14 sayı 3.1 ribaunt ve 2.8 asist ortalamaları ile oynadı.
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