Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'u 84-82 yendi ve normal sezonu 2. sırada tamamladı.
Normal sezonda 25 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Türk Telekom, puan cetvelinin en üst sırasında yer aldı.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Süper Lig'de normal sezonu ilk 8'de bitiren Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ ve Galatasaray Nef, play-off'a kalmayı başardı.
Play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:
Türk Telekom-Galatasaray Nef
Fenerbahçe Beko-TOFAŞ
Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa
Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor
Play-off çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyet alan takımlar, yarı finale yükselecek. Ligde normal sezonu son iki sırada tamamlayan AYOS Konyaspor Basketbol ve Gaziantep Basketbol ise küme düştü.
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