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Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu.

AA
Yayınlanma: 22.05.2023 - 22:27
Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'u 84-82 yendi ve normal sezonu 2. sırada tamamladı.

Normal sezonda 25 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Türk Telekom, puan cetvelinin en üst sırasında yer aldı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Süper Lig'de normal sezonu ilk 8'de bitiren Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ ve Galatasaray Nef, play-off'a kalmayı başardı.

Play-off çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:

Türk Telekom-Galatasaray Nef

Fenerbahçe Beko-TOFAŞ

Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa

Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor

Play-off çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyet alan takımlar, yarı finale yükselecek. Ligde normal sezonu son iki sırada tamamlayan AYOS Konyaspor Basketbol ve Gaziantep Basketbol ise küme düştü.


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