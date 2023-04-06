A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 33 kişilik aday kadrosu açıklandı

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 33 kişilik geniş aday kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 16:29
A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 33 kişilik aday kadrosu açıklandı
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Slovenya ve İsrail’in ortaklaşa ev sahipliğinde 15-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 33 kişilik geniş aday kadrosu açıklandı. Milliler, 10 Nisan Pazartesi günü İstanbul’da çalışmalarına başlayacak.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda D Grubu’nda yer alan ay-yıldızlılar, grup maçlarını Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da oynayacak. Organizasyondaki ilk maçında 15 Haziran Perşembe günü Sırbistan ile karşılaşacak olan kırmızı-beyazlılar, gruptaki ikinci müsabakasında 16 Haziran Cuma günü Macaristan, son mücadelede ise 18 Haziran Pazar günü Slovakya ile oynayacak.

Play-off maçları devam eden ve aday kadroda bulunan isimler, karşılaşmaların bitiminde kampa dahil olacak.

Milli takımın 33 kişilik aday kadrosunda yer alan basketbolcular şu şekilde:

Elif Bayram (Beşiktaş)

Melek Uzunoğlu (Beşiktaş)

Hatice Pelin Gülçelik (BOTAŞ)

Melis Gülcan (BOTAŞ)

Sehernaz Çidal (BOTAŞ)

Sevgi Uzun (BOTAŞ)

Aleyna Fatma Cengizhan (Çankaya Üniversitesi)

Ayşe Cora (Çankaya Üniversitesi)

Asena Yalçın (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

Esra Ural Topuz (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

Gökşen Fitik (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

Kuanitra Holingsvorth (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

Sinem Ataş (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

Bahar Çağlar Ökten (Emlak Konut)

Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe)

Merve Aydin (Fenerbahçe)

Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe)

Selin Rachel Gül (Fenerbahçe)

Şerife Alperi Onar (Fenerbahçe)

Elif İstanbulluoğlu (Fenerbahçe)

Tuğçe Canıtez (Galatasaray)

Meltem Yıldızhan (Galatasaray)

Pelin Derya Bilgiç (Galatasaray)

Teaira Zyaire Mccovan (Galatasaray)

Şuğranur Hatice Sönmez (Melikgazi Kayseri Basketbol)

Duygu Özen (Nesibe Aydın)

Feride Şevval Akalan (Nesibe Aydın)

İlayda Güner (Nesibe Aydın)

Derin Yaya (Nesibe Aydın)

Banu Şimşek (OGM Ormanspor)

Tilbe Şenyürek (AZS AJP Gorzow Wielkopolski)

Derin Erdoğan (Northeastern Huskies)

Zeynep Şevval Gül (Saint Louis Billikens)


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